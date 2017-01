Wattestäbchen sind die Stars

Die Typisierungsaktion beim Turnier der VSG Westsachsen am Samstag kam gut an. Auch einige Sportler ließen sich als potenzielle Stammzellspender registrieren.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 09.01.2017



Fraureuth. Ein neuntes Team verstärkte am Samstag das traditionelle Hallenfußballturnier der VSG Westsachsen in der Erich-Glowatzky-Halle Fraureuth. Es lief zu zweit statt zu fünft auf, hatte keine Hallenfußballschuhe an, und auch die Trikots waren nicht kurzärmlig. Julia Fippel und Karl-Heinz Sehm vom Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) Sachsen aus Dresden unterstützen insgesamt 95 Menschen bei ihrer Typisierung als potenzielle Stammzellspender. Der Verein hatte die Aktion ins Leben gerufen, weil einige der VSG-Spieler mit der Familie des kleinen Colin aus Lichtentanne befreundet sind, der derzeit wegen einer Leukämie behandelt wird.

Maik Jacob von der VSG Westsachsen freute sich, dass neben Fußballbegeisterten viele Spendenwillige den Weg in die Glowatzky-Halle fanden. "Ganz besonders freut es uns, dass auch viele Gäste für den VKS gespendet haben", sagte Jacob.

Annekathrin Ritter aus Leubnitz hatte sich schon einmal als potenzielle Spenderin registrieren lassen. "Das war 1998, damals gab es noch einen Pikser zum Blutabnehmen. Aber ich glaube, dass meine Daten nicht mehr aktuell sind, deswegen habe ich mich eingetragen." Sie ließ sich von ihrem Lebensgefährten Silvio Wunderlich zum neuerlichen Typisieren animieren. "Das war kein Aufwand. Nur die Wangenseiten fühlen sich etwas komisch an", sagte Wunderlich. Thomas Thier-Otto, Stürmer bei der VSG Westsachsen, der wenige Minuten zuvor im zweiten Turnierspiel dreimal eingenetzt hatte, sah das Registrieren als ersten Schritt. "Wenn es zu einer Stammzellspende kommen sollte, beschäftigt man sich sicher noch mal ganz anders damit. Aber heute war es eine freiwillige Aktion, und ob es klappt, weiß man jetzt ja noch nicht." Das Zweierteam der VKS aus Dresden ging nach eigener Einschätzung als Gewinner auf die Rückreise: "Wir hatten fast immer zu tun, das hätten wir nie gedacht", sagt Julia Fippel in einem der wenigen Momente, als gerade nur drei Menschen ihre Daten aufschrieben, um danach die Wattestäbchen an den Wangeninnenseiten entlangrollen zu lassen.

Der zweijährige Colin Böhm, in dessen Namen die Typisierungsaktion auf die Beine gestellt wurde, konnte über das Wochenende wieder kurz nach Hause. Laut seiner Mutter Melanie Böhm wäre ein Besuch in Fraureuth mit zu viel Stress und zudem großen Risiken für die Gesundheit ihres Sohnes verbunden gewesen. "Wir haben überlegt, ob es mit Mundschutz gegangen wäre, uns dann aber dagegen entschieden", sagte Böhm. So konnten die Böhms ihre Akkus in Lichtentanne wieder etwas aufladen.