"Webalu": Zwei Vorschläge, um Schiffbruch zu vermeiden

Die Zukunft der Werdauer Freizeiteinrichtung steht am Donnerstag auf dem Spiel. Die Stadträte sollen über Lösungen zur Finanzierung des Badbetriebes abstimmen.

Von Annegret Riedel

erschienen am 11.02.2017



Werdau. Die "Werdauer Badelust" braucht finanzielle Unterstützung. Mehr als eine Million Euro müssen die kommunalen Stadtwerke aus ihrem Gewinn jährlich für den Betrieb der Freizeiteinrichtung zuschießen, war gestern von Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU) zu erfahren. Die Stadträte debattieren seit November mit dem Rathaus hinter verschlossenen Türen und in ihren Fraktionen über Lösungsvorschläge, wie Stadtwerke und "Webalu" unterstützt werden können.

1999 hatte der Stadtrat den Beschluss zum Bau des Hallen- und Freibades an der Ziegelstraße gefasst. Die Zuschüsse für den Betrieb der über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Einrichtung kamen bis 2003 aus dem städtischen Haushalt. Danach wurden Gewinne der Stadtwerke Werdau GmbH zum Ausgleich der Verluste verwendet. "Doch bereits 2007/2008 musste die Stadt mit 1,35 Millionen Euro zusätzlich eingreifen", sagte Czarnecki gestern. Inzwischen reichten die Überschüsse erneut nicht mehr aus, um ein Defizit auszugleichen. "Hinzu kommt, dass sich steuerliche Rahmendaten, unter anderem im Energiebereich, für uns stark zum Negativen geändert haben." Auch steigende Kosten durch die Mehrwertsteueränderung im Saunabereich und die Einführung des Mindestlohnes hätten das Defizit vergrößert, so der OB. Die Stadt, die Gebäude- und Grundstücksverwaltungs-GmbH Werdau (GGV) als Gesellschaft der Stadtwerke sowie die Stadtwerke selbst seien gefordert, nach Lösungen zu suchen, die vorerst für einen Zeitraum von fünf Jahren gelten. Bis dahin muss der Kredit für den Bau des Bades abbezahlt werden. "In Anbetracht unserer angespannten Haushaltslage ist das eine große Herausforderung. Allein im Haushaltsplan 2016 betrug des Defizit 1,6 Millionen Euro", sagte Czarnecki.

Zwei Vorschläge sollen den Abgeordneten am Donnerstag zum Stopfen der entstandenen Finanzlücke im "Webalu" vorgelegt werden. Das ist zum einen eine Übertragung von Unternehmensanteilen und die damit verbundene Dividendenausschüttung. "Die Stadt hält über eine Gesellschaft Anteile an Envia M. Mit diesen Anteilen würden auch die Dividenden an die städtischen Gesellschaften weitergereicht, die das ,Webalu' betreiben", sagte Stefan Czarnecki. Zum anderen wird den Stadträten die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 455 auf 475 zur Deckung der jährlichen Mindereinnahmen vorgeschlagen. Das würde die Hausbesitzer, aber auch die Mieter treffen, da die Wohnungsgesellschaften diese Steuer auf den Einzelnen umlegen. "Wir stehen vor einer schweren Entscheidung. Niemand erhöht gern Steuern. Aber wir müssen unseren Bürgern ehrlich sagen, dass der Betrieb des Bades Geld kostet, und Lasten auf viele Schultern verteilen", meinte Czarnecki.

In den Stadtratsfraktionen hält man sich mit Meinungsäußerungen bedeckt. "Wir beraten am Dienstag noch einmal darüber", sagte Johannes Zschiegner, Fraktionschef der Linken. Die Stadt müsse sich anteilig an der Tilgungsleistung der Kredite für das "Webalu" beteiligen, betonte Freie-Wähler-Fraktionschef Bernd Gerber. "Mit einer Erhöhung der Grundsteuer B können wir uns allerdings nicht anfreunden." Pro Jahr würde diese Erhöhung jeden Werdauer 5 Euro kosten, rechnete CDU-Fraktionschefin Angelika Schunck vor. Auch ihre Mitglieder seien noch bei der Meinungsfindung.

Die öffentliche Stadtratssitzung beginnt am Donnerstag um 16 Uhr im Stadtverordnetensaal des Rathauses Werdau.