Weihnachtliches Treiben bestimmte am Wochenende das Bild in mehreren Orten

erschienen am 05.12.2016



Seit Samstag lädt in Crimmitschau der Weihnachtsmarkt zu einem Besuch ein (Mitte). Noch bis zum kommenden Sonntag ist ein Bummel durch die Budenstadt rund um das Rathaus möglich. Damit ist der Crimmitschauer der Markt in der Pleißeregion, der am längsten dauert. Ganz anders in Ruppertsgrün. Dort wurde am Samstag rund fünf Stunden die dritte Auflage der Parkweihnacht gefeiert. Zum Programm gehörten unter anderem der Besuch von Engeln und des Weihnachtsmannes (links) sowie der Auftritt des Posaunenchores aus dem Dorf. Organisiert wurde das bunte Treiben vom Ortschaftsrat, der von anderen Organisationen aus dem Ort unterstützt wurde. Gefeiert wurde am Samstag auch in Mannichswalde (rechts oben). Dort fand auf dem Festplatz neben der Feuerwehr der 7. Honig- und Spezialitätenmarkt statt. Dabei präsentierten erstmals auch Handwerker ihr Können und luden zum Mitmachen ein. Ruhiger ging es dagegen zur Weihnachtsausstellung im Werdauer Museum zu, das in der Adventszeit auch samstags geöffnet hat. Zahlreiche Interessenten statteten ebenso der Miniwelt von Familie Kalitzki in Werdau (rechts unten) einen Besuch ab. (umü)