Wer jetzt sucht, der findet: Pilzsaison läuft

Nach einem miesen Start haben Sammler derzeit übervolle Körbe. Vor allem Maronen wachsen in Hülle und Fülle. Aber auch giftige Schwamme sprießen reichlich.

Von Annegret Riedel

erschienen am 04.11.2016



Fraureuth/Crimmitschau. Maronen, Rotfußröhrlinge, Trompetenpfifferlinge, violette Rötelritterlinge: Die Liste der Schwamme, die man jetzt in heimischen Wäldern finden kann, ist lang. "Und das wird in den nächsten Tagen noch so bleiben, so lange kein strenger Frost kommt", sagt Pilzberater Werner Krönert. Der Fraureuther ist im Schwamme-Fieber. "Es gibt Maronenröhrlinge ohne Ende. Auf einem rund einen Kilometer langen Stück habe ich allein im Seitengraben mehr als 30 gefunden", sagt der 81-Jährige, der vor allem im Greizer Wald sucht.

Begonnen hatte das Pilzjahr im August/September ziemlich schwach. "Bei einer Wanderung mit dem Erzgebirgsverein Anfang September haben wir nicht einen einzigen Schwamm entdeckt." Doch in den vergangenen fünf, sechs Wochen hat die Saison noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. "Das merke ich auch deutlich an der Zahl der Beratungen", sagt Werner Krönert, der seit 1980 sein Wissen in Sachen Pilze weitergibt. Aus den Körben hat der Fraureuther schon einiges aussortiert. "Es waren Leute da, die hatten etliche Knollenblätterpilze gefunden, auch Risspilze, die ebenfalls stark giftig sind."

Bei Pilzberater Stefan Riedel hatten sich unter die guten Schwamme auch gefährliche Exemplare wie der Pantherpilz gemischt. "Da hat es sich gelohnt, dass die Leute vorbeigekommen sind." Der Crimmitschauer denkt, dass die Pilzsaison noch ein Stück in die Verlängerung geht. "Es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt durch die Wälder zu streifen. Man findet neben den typischen Herbstpilzen auch noch etliche Steinpilze."

Frank Schuster freut sich vor allem, dass die Funde kaum wurmig sind. Auch bei dem Werdauer Experten haben in den vergangenen Tagen etliche Sammler Rat gesucht. "Da ich viel unterwegs bin, ist es am besten, wenn die Funde in der Fleischerei Am Torbogen in Werdau-West mit Telefonnummer hinterlegt werden. Ich rufe zurück."

Das sind die Pilzberater in der hiesigen Region: Stefan und Sabine Riedel, Crimmitschau, Uferstraße 3, Ruf 03762 45723; Rüdiger Rasche, Neukirchen, Dänkritzer Straße 7, Ruf 03762 46168 oder 0173 5878663; Frank Schuster, Leubnitz-Forst, Perlquellenweg 4, Ruf 03761 6135; Werner Krönert, Fraureuth, Fritz-Heckert-Ring 18, Ruf 03761 85101.