Werdau: 2,3-millionster Gast im "Webalu"

erschienen am 08.09.2016



Werdau. Angelika Müller (62) und ihre fünfjährige Enkeltochter Lene aus Mohlsdorf sind die 2,3-millionsten Besucher im Werdauer Hallen- und Freibad "Webalu". Das Duo aus Thüringen passierte am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr den Eingang der Freizeiteinrichtung an der Ziegelstraße und wurde unerwartet von Steffen Pause, Geschäftsführer der Sport- und Freizeit Gesellschaft, begrüßt.

"Ich komme seit Langem mindestens alle zwei Wochen hierher, weil mir das Bad mit seinen Angeboten viel besser gefällt als das in Greiz. Und ganz besonders die Sauna", sagte Angelika Müller, nachdem sich ihre Überraschung gelegt hatte. Neben dem obligatorischen Blumenstrauß und einer Urkunde erhielt die Mohlsdorferin einen Gutschein für eine Familienkarte und das Maskottchen, einen Plüsch-Webalino, den sich gleich Enkeltochter Lene schnappte. "Dass wir eine Thüringerin als Jubiläumsgast begrüßen konnten, dürfte für unser ,Webalu‘ sprechen. Allerdings ist der Anteil der Besucher aus dem benachbarten Bundesland nicht sehr groß", sagte Steffen Pause. (tmp)