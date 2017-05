Werdau: Aggressiver Mann verletzt Polizisten

erschienen am 22.05.2017



Werdau. Die Polizei hat am Samstagabend in Werdau einen aggressiven Mann festgenommen. Der 38-Jährige zerstörte ein Verkehrsschild an der Turnhallenstraße. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den Mann vor Ort stellen konnte. Dieser war äußerst aggressiv, beleidigte die Polizisten und versuchte vergeblich zu flüchten. Er wehrte sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei einen Polizisten leicht.

Der 38-jährige Deutsche wurde mit auf das Revier genommen. Er war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Außerdem fanden die Beamten eine fremde EC-Karte bei ihm. (fp)