Werdau: Feuer in einem leeren Fabrikgebäude

erschienen am 26.12.2016



Werdau. Ein leeres, altes Fabrikgebäude an der Werdauer Straße "Untere Holzstraße" ist am Montagmorgen in Brand geraten. Laut Feuerwehrleitstelle Zwickau wurde das Feuer 8.50 Uhr gemeldet. Über die Anzahl von Verletzten, Brandursache und Sachschaden ist noch nichts bekannt. Die Kameraden der Feuerwehren aus Werdau, Steinpleis, Leubnitz und Neukirchen sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. (fp)