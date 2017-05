Werdau: IFA-Oldtimertreffen zieht 16.000 Besucher in seinen Bann

erschienen am 01.05.2017



Das 20. IFA-Oldtimertreffen hat alle bisherigen Rekorde gebrochen. Nach Angaben der Veranstalter nahmen an dem Treffen in Werdau 600 Aussteller teil. "Bereits bis Samstagabend hatten wir 420 Startnummern vergeben. Der Rest kam noch am Sonntag. Das ist Wahnsinn. Mehr ging einfach nicht", bilanziert Museumschef Hans-Jürgen Beier. Unter Regie der kommunalen Einrichtung wird die Veranstaltung organisiert. Und noch einen Rekord vermelden die Organisatoren: Insgesamt wurden exakt 11.626 zahlende Besucher gezählt. Hinzu kommen die Kinder, die keinen Eintritt zu zahlen brauchten und Aussteller mit ihren Familien. Das macht eine Besucherzahl von insgesamt rund 16.000 Gästen.

Weitere Tausend säumten am Sonntag die Straßen entlang des Korsos durch Werdau und Steinpleis. "Wir sind absolut zufrieden. Alles lief reibungslos. Es gab keine Zwischenfälle", sagt Hans-Jürgen Beier. Das einzige Manko: Ab Samstagnachmittag waren die drei Sonderparkplätze (Gewerbegebiet Steinpleis, Platz der Solidarität in Werdau und Sportplatz in Fraureuth) belegt. Gute Laune war an allen drei Tagen Trumpf. Besonders am Samstag, dem Haupttag, drängelten sich bis in die späten Abendstunden die Besuchermassen über das Festgelände und erfreuten sich an den ausgestellten Fahrzeugen. Bewundert werden konnte ein Querschnitt der Nutzfahrzeuge, die einst in Werdau produziert wurden. Dazu gehören unter anderem H 6, S 4000 und G 5. Aber auch einige Raritäten, von denen nur die wenigsten wussten, dass auch sie einst in Werdau produziert wurden. Dazu gehörten beispielsweise drei Zirkuswagen. Bewundert werden konnten auch Fahrzeuge, die in Werdau entwickelt, aber anderswo produziert wurden. Ein Klassiker: der W 50. (umü)