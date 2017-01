Werdau: Köder mit Rattengift ausgelegt

erschienen am 10.01.2017



Werdau. Auf dem Wäscheplatz eines Wohnhauses an der Ernst-Busch-Straße in Werdau sind am Montagabend erneut Wurststücke gefunden worden, die mit kleinen blauen Kugeln gespickt waren. Vermutlich wurde den Ködern Rattengift beigefügt, teilte die Polizei mit.

Ein Bürger hatte die Hundeköder bemerkt und die Polizei verständigt. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Werdau, Telefon 03761/ 7020. (fp)