Werdau/Schönfels: Schneeverwehungen führen zu Unfällen und Straßensperrungen

erschienen am 11.01.2017



Werdau/Schönfels. Auf der Bundesstraße 175 zwischen Meiselsgrund in Werdau und dem Ortseingang von Langenbernsdorf sorgten am Mittwochnachmittag Verwehungen zum Teil für chaotische Verhältnisse. Erst drückte der Wind einen leeren Anhänger eines Lkw-Gespanns aus Ronneburg von der Straße, dann kippte ein polnischer Kleintransporter in den Seitengraben. Zur Bergung des Renault rückten die Feuerwehren aus Langenbernsdorf und Niederalbertsdorf an. Wie Sprecher Alexander Koj sagte, konnten Polizeibeamte den 60-jährigen Fahrer unverletzt aus dem Fahrerhaus bergen. Der am Renault entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Wegen der starken Verwehungen hat sich die Straßenmeisterei entschieden, den Bereich zu sperren, sagte Koj. Wie lange diese Sperrung aufrechterhalten wird, konnte er nicht sagen. Vor Donnerstagfrüh werde das jedoch wahrscheinlich nicht passieren.

Witterungsbedingt musste aber nicht nur dieser Straßenabschnitt dicht gemacht werden. Glätte und aufgrund von Windböen verschneite Straßen machten auch eine Sperrung der Staatsstraße 282 A zwischen Schönfels und Voigtsgrün notwendig, sagte Koj. (tmp)