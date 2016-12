Westsachsen entsorgen weniger Müll als andere

Besonders beliebt ist der im Abfallratgeber enthaltene Sperrmüllgutschein. In diesem Jahr wurde das Angebot 20.000-mal genutzt und damit theoretisch von jedem zehnten Haushalt.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 08.12.2016



Werdau. Das Amt für Abfallwirtschaft lässt derzeit in den Städten und Gemeinden im Landkreis rund 200.000 Exemplare des Abfallratgebers verteilen - in Form eines Kalenders für 2017. "Spätestens bis 12. Dezember sollte der in jedem Briefkasten sein", sagt Carmen Nowatzky, Amtsleiterin der Behörde, die ihren Sitz an der Straße Zum Sternplatz in Werdau hat. Neben Hinweisen zur richtigen Entsorgung von Sperr- oder Biomüll, Restabfällen oder Schadstoffen enthält der Kalender die Namen der Ansprechpartner, Adressen der beauftragten Entsorger in den unterschiedlichen Regionen und Hinweise zu den jeweiligen Gebühren. Bestandteil des Ratgebers ist zudem ein Sperrmüllgutschein. "Der gilt für die einmalige Abholung von Gegenständen, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden können", erklärt die Amtsleiterin. Allerdings sollte man vorher über- legen, ob die Gegenstände noch in einem ordentlichen Zustand sind und für karitative Zwecke genutzt werden könnten.

Rund 20.000-mal wurde der Sperrmüllgutschein in diesem Jahr bisher genutzt und damit rein statistisch von jedem zehnten Haushalt im Landkreis. "Wir gehen von jedem siebten Haushalt im Landkreis aus, da oftmals das Angebot von ein beziehungsweise zwei Haushalten, die unter einem Dach wohnen, gemeinsam in Anspruch genommen wird. Das sind Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren", sagt Carmen Nowatzky. Die Kosten dafür sind in der Sockelgebühr, die im Landkreis aktuell bei 24 Euro pro Person und Jahr liegt, mit enthalten. "Extra- kosten werden für die Inanspruchnahme der Sperrmüllkarte nicht berechnet."

Die Anwendung ist ganz einfach: Auf der Sperrmüllkarte die Anzahl der Gegenstände eintragen, die entsorgt werden soll, die Karte frankieren und per Post an die Behörde schicken. Dort folgen die Bearbeitung und die Weitergabe an den zuständigen Entsorgungsbetrieb. In Zwickau ist das beispielsweise die EGZ, in Glauchau dagegen die KECL. Der jeweilige Entsorger informiert dann den Kunden per Telefon, wann die Abholung erfolgt. "Das kann bis zu vier Wochen dauern", sagt die Amtsleiterin. Am Vorabend des Abholungstermines müssen die Auftraggeber das gewünschte Gut bereitstellen. "Möglichst nicht eher, um illegale Entsorgungen zu vermeiden." In der Vergangenheit sei es schon vorgekommen, dass beispielsweise eine Familie die Abholung eines Schlafzimmers beauftragt hatte. Als der Entsorger eintraf, lagen auf dem Berg noch ein alter Fernsehen und eine ausrangierte Nähmaschine - von Unbekannten hinzugefügt. "Die Gegenstände müssen unterschiedlich entsorgt werden. Elektromüll hat nichts mit Sperrmüll zu tun. Das verursacht Mehraufwand und zusätzliche Kosten."

Das Pro-Kopf-Aufkommen an Müll im Kreis liegt aktuell unter dem Durchschnittswert des Freistaates. Dennoch zeigt die Kurve leicht nach oben. Wurden 2014 im Kreis pro Kopf und Jahr 22,55 Kilogramm Müll verursacht, so waren es 2015 bereits 23,74. In diesem Jahr liegt das Aufkommen bei 24,5 Kilo - landesweit bei 25. "Unser Ziel ist, das Müllaufkommen so gering wie möglich zu halten. Das ist unter anderem durch eine noch bessere Trennung möglich. Bei Unklarheiten geben unsere Mitarbeiter gern Auskunft", sagt die Amtsleiterin.

Die positive Nachricht für alle Landkreisbewohner: Die aktuelle Gebührensatzung gilt noch bis Ende 2018. Das heißt: 2017 und im Folgejahr bleiben die Entsorgungskosten stabil.