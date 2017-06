Westtrasse: Für letztes Stück alles auf null

Die vorliegenden Varianten für den Verlauf der neuen S 289 zwischen Ruppertsgrün und Neumark werden jetzt noch einmal komplett überarbeitet. Was sind die Gründe dafür?

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 08.06.2017



Römersgrün/Neumark. In circa einem Jahr soll der Verkehr auf der neuen Staatsstraße 289, im Volksmund Westtrasse genannt, in Ruppertsgrün rollen. Damit wächst die Straße um 2,6 Kilometer. Vorerst endet die Trasse im Bereich der St.-Annen-Straße in Ruppertsgrün und wird dort auf die alte S 289 aufgebunden. Was dann noch fehlt, ist der Lückenschluss bis zur Ampelkreuzung Neue Poststraße/B 173 in Neumark. Über die Bundesstraße und weiter die neue S 289 (Ortsumfahrung von Reichenbach) führt die Westtrasse bis zu ihrem Endpunkt, der Anschlussstelle Reichenbach zur A 72. In umgekehrter Richtung endet die Westtrasse an der A 4, Anschlussstelle Schmölln.

Für das noch fehlende Teilstück auf Römersgrüner/Neumarker Flur, circa fünf Kilometer lang, lagen bereits acht Varianten vor, von denen fünf in die nähere Auswahl kamen. Eine Entscheidung wurde für Anfang des Jahres angekündigt. Jetzt ließ das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Katze aus dem Sack und verkündete: Alles auf Anfang. Das gesamte Projekt wird neu überarbeitet. Damit ist offen, wann überhaupt mit den Arbeiten begonnen wird. Denn mit den Planungen, denen sich danach unter anderem noch das Planfeststellungs- und das Genehmigungsverfahren anschließen, wird faktisch bei null begonnen.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Waren im Bereich des Gewerbegebietes Neumark die Zahlen der täglichen Verkehrsteilnehmer zwischen 2010 und Anfang 2015 - dem Zeitraum der Planungen für den Abschnitt - leicht rückgängig und sanken von 5200 gezählten Fahrzeugen täglich auf 4400, so stiegen sie nach dem Ausbau des Postfrachtzentrums und der positiven Entwicklung der im Gewerbegebiet ansässigen Firmen seit zwei Jahren wieder an. Bei den letzten Zählungen, die Ende 2015 stattfanden, wurden zwischen Montag und Sonntag in diesem Bereich jeweils rund 4800 Fahrzeuge gezählt, montags bis freitags waren es sogar 5400. Bei einer weiteren Zählung im Vorjahr wurden die Zahlen untermauert. "Da die positive Entwicklung des Gewerbegebietes anhält, ist auch mit einem weiteren Ansteigen des Verkehrsaufkommens in den nächsten Jahren zu rechnen. Aufgrund der Trends müssen die ursprünglichen Planungen noch einmal umfassend überarbeitet werden", sagt die Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Isabel Siebert. Ob dabei eine völlig neue Variante ins Spiel gebracht oder eine der bereits existierenden Varianten geändert wird, ist derzeit noch offen.

"Wir müssen den Verlauf der künftigen Trasse nun den geänderten Bedingungen anpassen. Das bedeutet eine möglichst gestreckte Linienführung und den Verzicht auf klassische Kreuzungen, wie etwa die im Bereich der B 173/Neue Poststraße, um den Verkehr flüssig halten zu können. Die vorhandenen Planungen werden daraufhin überprüft und überarbeitet", erklärt die Pressesprecherin der Landesbehörde. Damit ist wieder offen, wann die insgesamt 36 Kilometer lange Westtrasse, deren Errichtung zu den wichtigen Straßenbauprojekten im Freistaat gehört, komplett fertiggestellt wird.

Die 5,1 Kilometer lange Ortsumfahrung von Reichenbach war 2007 der erste von sieben Abschnitten der Westtrasse, der freigegeben wurde.