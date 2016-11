Wo Puppenstuben das ganze Jahr Hochsaison haben

Familie Knüpfer aus Beiersdorf baut seit elf Jahren Miniaturhäuser. Die schönsten Exemplare sind ab Samstag kommender Woche im Werdauer Museum zu sehen.

Von Uwe Mühlhausen

Beiersdorf. Als Jochen Knüpfer 2005 die erste Puppenstube baute, war er 52 Jahre alt. Dass sich daraus ein großes Hobby entwickeln würde, haben der Beiersdorfer und seine Frau Christine vor elf Jahren nicht in ihren kühnsten Träumen gedacht. Auslöser war damals Enkelin Emilia. "Für sie hatte ich eine Puppenstube gebaut. Emilia war damals gerade vier Jahre alt geworden und noch zu jung, um ihr die Puppenstube zum Spielen zu überlassen. Also blieb das gute Stück bei uns, und immer wenn die Kleine zu Besuch war, beschäftigte sie sich damit", sagt der 63-Jährige. Der gelernte Möbeltischler hatte Blut geleckt. Mit Begeisterung machte er sich daran, die Puppenstube mit immer mehr Zubehörteilen detailgetreu auszustatten: mit diversen Schränken, Lampen, Radios, Küchenutensilien. "Das war preiswerter, als das Zubehör in Geschäften zu erwerben."

Im Eigenheim der Familie richtete sich der Bastler eine kleine Hobbywerkstatt ein und begann weitere Puppenstuben zu basteln beziehungsweise alte zu reparieren. Gemeinsam mit seiner Frau Christine besuchte er Flohmärkte in der Region und hielt nach neuen Exemplaren Ausschau. "Ich habe gestaunt, was für eine Vielfalt es doch gibt. Mit ein paar Handgriffen und etwas handwerklichem Geschick lassen sich die teilweise verwahrlosten Puppenstuben und Puppenhäuser wieder in Schmuckstücke verwandeln", sagt der Experte. Unterstützt wird er von seiner Frau, die ebenfalls die Welt der Miniaturen begeistert.

Nach und nach wurde die Sammlung der Knüpfers größer und größer. Platz dafür ist im Eigenheim genügend vorhanden. Die leer stehende Wohnung des Sohnes wurde zum Domizil der Wohnwelten. Dort werden auch immer neue Ideen in ihren Köpfen geboren und mit geschickter Hand umgesetzt. "Der Umgang mit Holz macht einfach Spaß. Zudem entdeckte ich mein Talent fürs Malen. Dabei habe ich in der Schule in diesem Fach meist Noten bekommen, die in der zweiten Hälfte der Zensurenskala angesiedelt waren", sagt die Hobbybastlerin.

Nach und nach sprach sich die Werkelei der Knüpfers im Dorf und darüber hinaus herum. Sogar erste Aufträge gingen ein. Weil sie aber keine Probleme mit der Steuer haben wollten, meldete die Familie ihre kleine Werkstatt sicherheitshalber als Nebenerwerb an. "Reich wollen und können wir damit logischerweise nicht werden. Es macht uns einfach riesigen Spaß. Und den möchten wir uns natürlich nicht durch irgendeinen Formfehler vermiesen lassen." Dank der offiziellen Anmeldung dürfen die beiden Bastelfans ihre Erzeugnisse sogar offiziell auf Märkten anbieten. In Kirchberg, Reichenbach oder Neumark gehören sie inzwischen zu den Stammgästen. Mit Erfolg. Und das ist auch kaum verwunderlich, denn die Miniatureinrichtungsgegenstände sind alles in reiner Handarbeit gefertigte Einzelstücke.

Einen Querschnitt ihres Hobbys zeigen die Knüpfers in diesem Jahr erstmals während der Weihnachtsausstellung im Werdauer Museum. Dafür hat die Familie in den zurückliegenden Tagen eine Auswahl getroffen. "Die Puppenstuben werden in Vitrinen ausgestellt. Die haben eine bestimmte Größe, da passt nicht jede Puppenstube rein", sagt Jochen Knüpfer. Zu den Raritäten, die die Beiersdorfer zeigen werden, gehört unter anderem ein kleines Handarbeitslädchen, gerade einmal elf Zentimeter breit und 6,5 Zentimeter hoch. "Das gibt es auch noch einmal in einer XXL-Version mit einer Breite von 62 Zentimetern und Höhe von 26 Zentimetern. Das hat aber keinen Platz in der Ausstellung." Zirka 20 verschiedene Exemplare werden in der Schau zu sehen sein. Jedes von ihnen ein Unikat. "Und sehenswert", sagt Jochen Knüpfer.

Die Weihnachtssaustellung wird am 26. November um 16 Uhr mit einem "Hutznnochmittag" eröffnet. In der Schau sind neben der Puppenstubensammlung unter anderem auch der Werdauer Krippenweg, die Dampfmaschinenwerkstatt und schwebende Barockengel aus dem Fundus des Museums zu sehen. Die Ausstellung wird bis zum 22. Januar gezeigt. Während der Weihnachtszeit ist das Haus auch samstags geöffnet.