Wohnungsbrand in Werdau - Gebäude teilweise evakuiert

erschienen am 13.12.2016



Werdau. Ein Neubaublock in Werdau ist am Dienstagmittag von der Feuerwehr teilweise evakuiert worden. In einer Wohnung des Gebäudes in der Erich-Weinert-Straße war ein Feuer ausgebrochen. Die zwei Bewohner der Brandwohnung wurden nach Angaben des Gemeindewehrleiters in ein Krankenhaus gebracht. Rund ein Dutzend weitere Betroffene kamen in die Cafeteria des nahe gelegenen Schwimmbades Webalu.

Der Einsatz vor Ort läuft noch voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden. Es wird geprüft, ob einzelne Quartiere heute wieder von den Bewohnern betreten werden können. Ein Brandursachenermittler ist ebenfalls vor Ort im Einsatz. (cmey)