Wohnviertel neben Fabriken

Wie sich Werdau verändert hat. Heute: Parkstraße vom Roten Berg aus (Folge 36)

Von Michael Kellner

erschienen am 17.09.2016



Werdau. Die Postkarte aus dem Jahr 1905 zeigt einen schönen Blick vom Nordende des Roten Berges, dem Endpunkt des Höhenweges der Stadtpark-Anlagen, auf den mittleren Teil der Stadt Werdau.

Ganz rechts im Bild sichtbar ist ein Teil der Wirtschaftsgebäude der Feldschlösschen-Brauerei Ferdinand Geidel, zum Beispiel der Wagenschuppen, vor dem Umbau von 1906/08. Der Steilanstieg der heutigen Braustraße war damals noch nicht durchgebrochen. Die Wohnhäuser im Hintergrund standen auf dem Klopferschen Berg, der bereits im Türkensteuerregister von 1542 erwähnt wurde und einst als Nutzwald diente. Sie tragen heute die ungeraden Nummern der Straße Am Stadtpark.

Dominanten der Bildmitte sind die beiden heute nicht mehr stehenden Villen, errichtet kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert im Auftrag des Fabrikanten Otto Ullrich (1827-1903). Nach Fertigstellung der Richard-Hupfer-Straße 1926 erfolgte eine Umnummerierung, bei der die Villen die Hausnummern 8 und 10 erhielten (zuvor 6 und 8). Beide Villen waren als Häuser mit mehreren Mietwohnungen ausgeführt und wurden sowohl von Angehörigen der Familie Ullrich als auch Mitgliedern der Belegschaft beider Ullrichschen Fabriken bewohnt. Nach der Enteignung der Firma Ullrich 1946 gingen die Häuser in kommunales Eigentum über. Die 1894/95 erbaute Villa Parkstraße 8 stand unter Denkmalschutz und wurde 1990 an die in den alten Bundesländern lebenden Alteigentümer zurückgegeben. Längere Zeit hatte hier der Kaufmann Richard Taubmann gewohnt. Nach 1992 wechselten mehrfach die Eigentümer, womit Leerstand und fortschreitender Verfall einhergingen. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Pleiße standen die Keller zeitweise unter Wasser und offen, sodass es zu Müllanhäufungen und wiederholten Brandstiftungen kam. 2008 schließlich erfolgte der Abriss. Die Fläche wird heute als Wiese und Standort von Mülltonnen genutzt.

Auf dem Bild deutlich erkennbar ist die für Werdau typische enge Verzahnung von Wohnvierteln und Fabriken, hier auf dem Gelände zwischen der Häuserzeile der Plauenschen Straße und der Pleiße, deren Verlauf die Bäume im Vordergrund andeuten. Dominant in der linken Bildhälfte ist das große Fabrikgebäude auf dem Hofgrundstück Plauensche Straße 17. Es war das Stammwerk der 1861 gegründeten Streichgarn- und Vigognespinnerei Ferdinand Puchert. 1887 vergrößerte sich das Unternehmen durch den Bau eines großen Fabrikgebäudes in Ruppertsgrün, das spätere Hauptwerk des VEB Zweizylinderspinnereien (Zweiga). 1912 schließlich übernahm die Firma Puchert die ehemalige Papiermühle in der Steinpleiser Freistraße als Produktionsstätte für Hartpappen und Kartonagen. Seit der Inflation 1923 hieß der Betrieb in der Plauenschen Straße Werdauer Grobgarnspinnerei GmbH, seit den 1930er-Jahren beherbergte ein Fabrikgebäude die Wirk- und Strickwarenfabrik. Auch in DDR-Zeiten wurden hier Trikotagen und Wirkwaren hergestellt, zum Beispiel Unterwäsche. 2010 wurde die Industriebrache abgebrochen. Auf Teilen der gewonnenen Freifläche wurden die Laboratorien der neuen Flora-Apotheke errichtet.

Der Schornstein rechts von der Puchertschen Fabrik gehörte zur Eisengießerei von Julius Wilhelm Unger, die hart an die dortige Flussbiegung der Pleiße grenzte. Unmittelbar an die genannten Fabriken und Villen schloss sich das Pleißenwehr an, von dem der Mühlgraben der Ober- und Pfortenmühle abzweigte. Links von der Puchertschen Fabrik sichtbar sind Teile der Nebengebäude der ehemaligen Firma Gabriel Schön. Hinter den Schornsteinen in der Bildmitte sind Teile der gegenüberliegenden Straßenbebauung der Plauenschen Straße zu erkennen wie das Haus Nummer 6, das heute unter anderem einen Schlüsseldienst beherbergt. Der Giebel rechts davon gehörte zur Ullrichschen Wollkämmerei, die ab 1935 Sitz der Otto Behr KG war, des späteren VEB Reißfaserwerk. Dieses Gebäude steht auf der Abbruchliste. Links im Bildhintergrund sind die Häuser der Albert- (heutige Dr.-Külz-Straße), Brunnen- und Johannisstraße zu erkennen, weiter hinten im Dunst die Schornsteine des nördlichen Werdauer Stadtgebietes. Die Höhen jenseits der Bahnlinie waren im Jahre 1905 noch weitgehend unbebaut.