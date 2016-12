Zu Weihnachten gibt's für Louis ein Zelt mit vielen Lichtern

Die Anteilnahme der "Freie Presse"-Leser am Schicksal des Sechs-jährigen ist riesig. Die Familie braucht ein Auto, in dem der Junge samt seinem Rollstuhl transportiert werden kann.

Von Annegret Riedel

erschienen am 23.12.2016



Werdau. Weihnachten wird für Heidi Fritzsch und ihren Louis schöner als die Jahre zuvor. Die junge Frau freut sich riesig über die große Anteilnahme, die die "Freie Presse"-Leser ihrem Sohn entgegenbringen. Sage und schreibe 30.500 Euro haben sie in den zurückliegenden Tagen im Rahmen der Aktion "Leser helfen" gespendet, damit der Sechsjährige bald in einem Auto gefahren werden kann, in das er samt Rollstuhl hineinpasst.

Im Alter von drei Monaten entwickelte sich Louis nicht mehr so wie andere Kinder. Stehen, laufen, sprechen, selbstständig essen, sich anziehen, zur Toilette gehen - all das kann der fröhliche Junge mit den leuchtend roten Haaren nicht. Eine Diagnose, an welcher Krankheit er leidet, gibt es bis heute nicht. Da er mittlerweile 18 Kilogramm wiegt, wäre es für seine Mutter eine enorme Erleichterung, wenn sie den Jungen nicht immer aus dem Rollstuhl herausheben und separat ins Auto setzen müsste. "Ich freue mich sehr, wie viele Menschen Anteil am Schicksal meines Louis nehmen. Damit hätte ich nie gerechnet", sagt die 27-Jährige, die den Heiligabend in der Familie bei ihrer Mutter verbringen wird. "Dort ist volles Haus. Mein Lebensgefährte Sven ist mit da, meine Schwester mit ihren Kindern kommt. Es gibt Gans und Hase. Mutti kann einfach am besten kochen", freut sich die zierliche Frau auf die morgigen Leckereien. Den Vormittag verbringt Louis bei seinem Vater Denis, während Heidi Fritzsch ihrer Mutter in der Küche zur Hand geht. Der Abend klingt beim gemütlichen Beisammensitzen und natürlich mit der Bescherung aus. "Für Louis haben wir unter anderem ein Zelt für sein Kinderzimmer gekauft. Da ist eine Beleuchtung dran. Das wird ihm sicher gefallen." Einen Weihnachtsmann hat die Mutter aber nicht bestellt. "Ich weiß nicht, wie Louis reagieren würde. Vielleicht hat er Angst."

Die Feiertage lassen die Werdauer dann gemütlich angehen. Gestern war für Louis der letzte Schultag vor den Ferien in der Sonnenbergschule, der Einrichtung für geistige Behinderte in Werdau. Erst am 3. Januar ist er wieder dort. "Er wird optimal betreut. Die Mitarbeiter sind klasse. Sie schicken mir oft Bilder, was Louis gerade macht", freut sich Heidi Fritzsch über das gute Miteinander. In der Schule und Zuhause übt das Duo fleißig laufen. Das geht mithilfe eines Spezialgeschirrs, das sich Heidi Fritzsch vor den Bauch schnallt und so mit Louis läuft. "Es macht ihm immer große Freude, sich auf diese Art und Weise auch einmal aufrecht bewegen zu können."

Wer Louis und seiner Familie aus Werdau helfen will, zahlt seine Spende auf das Konto des Vereins "Leser helfen" bei der Volksbank Chemnitz. IBAN: DE4787 0962 1402 2442 2440, BIC: GENODEF1CH1, Verwendungszweck: Louis

Weitere Informationen unter

www.freiepresse.de/leserhelfen