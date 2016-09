Zur Probe: Kunsteisstadion wird evakuiert

erschienen am 07.09.2016



Crimmitschau. Das Eisstadion im Crimmitschauer Sahnpark ist am Mittwoch, 18 Uhr, während des öffentlichen Trainings des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau evakuiert worden. Damit wurde ein möglicher Erstfall geprobt. Die etwa 250 Anwesenden hatten nach der Lautsprecherdurchsage innerhalb von fünf Minuten das Stadion verlassen. Die Auswertung mit Stadt, Feuerwehr und den Sicherheitsbeauftragten dauerte am Abend noch an. (hof)