21-Meter-Tanne wechselt ihren Standort

Gut fünf Stunden hat es gestern gedauert, bis der Weihnachtsmarkt-Baum 2016 an seinem Platz vor dem Rathaus verankert war. Warum wollte der Besitzer das Pracht- exemplar nur loswerden?

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 02.11.2016



Zwickau. Vorbereitung ist alles an diesem Morgen in Cainsdorf, irgendwo auf einem Grundstück zwischen Freiheits- und Cainsdorfer Hauptstraße. Im Auftrag der Kultour Z. soll ein Trupp Waldarbeiter der Markneukirchner Firma Forstwirtschaft Jacob eine Silbertanne abholen. Eine ganz besondere Silbertanne. Sie steht dieses Jahr im Mittelpunkt des Zwickauer Weihnachtsmarkts und stammt von einem Grundstückseigentümer, der sich bei der ersten derartigen Aktion als Spender des grünen Hauptschmucks für den Weihnachtsmarkt beworben hatte. Wie ein knappes Dutzend anderer Baumbesitzer. Die Zwickauer hatten dem Cainsdorfer bei einer Abstimmung den Vorzug vor einem Baum aus dem Ortsteil Auerbach gegeben.

Ehe Juniorchef Ronny Jacob mit der Kettensäge ans Werk geht, ist einer seiner Mitarbeiter in den Baum geklettert, um in strategischer Höhe einen Gurt zu befestigen: Wird der Baum abgesägt, darf er nicht umfallen, sondern soll elegant von seinem Standort ausschweben. Dafür hat ein 100-Tonnen-Autokran Position bezogen, lotrecht auf der abschüssigen Straße austariert. Dessen Ausleger hält schließlich den Gurt leicht gespannt, als um 8.42 Uhr Ronny Jacob die Säge anwirft und erst vier flache Keile aus dem Stamm schält. Noch ein beherzter Schnitt - und der Baum baumelt mit seinen fünf Tonnen am Haken. So lang- wie behutsam wird er über den Zaun gehoben und auf der Straße abgelegt, wo ihm mit Seilen die ausladenden Äste angelegt werden, bevor der Kran die Tanne auf dem Tieflader bettet.

Karl Behr beobachtet all das "mit einem lachenden und einem weinenden Auge", wie er sagt. Der Grundstückseigentümer hatte den Nadelbaum 1980 selbst gepflanzt: "Da war er noch so", sagt der 81-Jährige und senkt die Rechte auf Hüfthöhe. Zuletzt, wird man kurz darauf feststellen, war er rund 21 Meter hoch. "Das hat mich weniger gestört, aber irgendwann", gibt der Cainsdorfer zu bedenken, "hätten die Wurzeln die Straße beschädigt". Die nimmt ab 11.30 Uhr der Tieflader unter seine Räder. Für die sieben Kilometer bis zum Hauptmarkt benötigt ein Pkw 15 Minuten, der Schwertransport eine Stunde.

Auch vorm Rathaus geht die Arbeit vor den Augen vieler Neugieriger präzise und ohne Eile vor sich. An zwei Gurten senkt der mitgereiste Autokran den Baum liegend vom Auflieger aufs Pflaster, dann kommen die Seile runter, und die Tanne wird am Kran in die Senkrechte gehievt. Jacob schält mit senkrechten Kettensägenschnitten rundum Brettchen für Brettchen vom unteren Ende des Stamms. Damit der locker, aber mit sicherem Halt in die 1,50 Meter tiefe Bodenkapsel passt. Gegen 13.45 Uhr steht der Baum wieder ohne Kranhilfe senkrecht. Rundum werden mit Hammerschlägen noch Keile zwischen Stamm und Hülse getrieben. Zwickau hat seinen Weihnachtsbaum 2016.