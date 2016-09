2200 Kinderstimmen erfÃ¼llen Stadthalle

2200 Kinderstimmen erfüllen Stadthalle

Mädchen und Jungen aus allen Teilen des Freistaates haben sich am Samstag zum dritten Kurrendetag der evangelisch-lutherischen Landeskirche getroffen. Ihr gemeinsamer Gesang sorgte bei vielen für Gänsehautgefühl.

Von Andreas Wohland

Zwickau. Während es am Sonnabend draußen wie aus Kannen schüttete, sorgten im Inneren der Stadthalle etwa 2200 Mädchen und Jungen mit ihrem sonnigen Gemüt für gute Laune. Sie waren aus dem gesamten Freistaat zum dritten Kurrendetag der evangelisch-lutherischen Landeskirche angereist. Die Teilnehmer spielten, tanzten und nutzten die vielfältigen Angebote am Rande der Veranstaltung. Aber vor allem waren sie gekommen, um gemeinsam in einem großen Chor zu singen.

Ekkehard Hübler, Landesobmann des Kirchenchorwerkes der Landeskirche Sachsens, kam die Aufgabe zu, die Mädchen und Jungen für den Abschlussgottesdienst zu einem geschlossenen Chor zu formieren. "Ich bin mir sicher, dass die Kurrendesänger gut auf ihren heutigen Auftritt vorbereitet sind. So eine riesige Halle mit den Stimmen von 2200Kindern zu füllen, ist eine wunderbare Sache. Der eine oder andere dürfte da sicherlich eine Gänsehaut bekommen", sagte Hübler, der erst seit Anfang des Jahres im Amt ist. Zwar hatten die Mädchen und Jungen die einzelnen Lieder vorher in ihren Kirchgemeinden einstudiert, das Zusammenspiel aber wurde dann erst am Samstagvormittag geprobt.

"Es ist einfach toll, mit so vielen anderen gemeinsam zu singen. So etwas habe ich noch nie gemacht", sagte die achtjährige Finja Raddatz aus Langenbernsdorf. Mit ihrer Begeisterung war sie nicht allein, denn da solche Kurrendetage nur in Abständen von etwa sechs Jahren stattfinden, haben Kinder vom Alter her höchstens zweimal die Chance, an so einer Großveranstaltung teilzunehmen.

Ein wenig Erfahrung in Sachen vielstimmige Chöre konnte Josina Walther aus Glauchau in die Waagschale werfen. "Ich war mit meinen Freundinnen Cassandra und Magdalena vor zwei Jahren schon bei einem großen Chortreffen in Leipzig mit dabei", erzählte die Zwölfjährige. Trotz dieser Erfahrungen, bereitete es ihr einige Mühe, ihre innere Unruhe zu verbergen. "Wir haben zuvor viel geübt und wollen natürlich, dass heute alles klappt. Deshalb bin ich ein bissel aufgeregt", gab sie zu.

Ganz allein gelassen wurden die Kurrendesänger selbstverständlich nicht, als sie beim großen Abschlussgottesdienst gemeinsam ihre Stimmen erhoben. Als "Vorsänger" standen Kinder der Pauluskirchgemeinde Zwickau-Marienthal auf der Bühne. Einer von ihnen war der zwölfjährige Jonathan Häber. "Es ist schon aufregend, wenn so viele Leute auf einen blicken. Aber ich denke, wenn es dann richtig losgeht, ist das Lampenfieber schnell verflogen", gab er sich zuversichtlich.

Was nur wenige Besucher des Abschlussgottesdienstes wussten: Die Kinder aus allen Ecken und Enden Sachsens fast zeitgleich nach Zwickau zu bringen, war eine Herausforderung. Armin Winkler, Kantor im Kirchspiel Olbernhau, sagte: "Zusammen mit meinen Kollegen mussten wir 42Mädchen und Jungen aus den Gemeinden Olbernhaus, Lengefeld und Pockau unter einen Hut bringen. Und die Kurrendesänger waren im Vorfeld schon ganz schön aufgekratzt. Das war nicht nur während der gemeinsamen Anreise im Bus zu spüren, sondern auch in den ersten Minuten hier in dieser großen Stadthalle."

Am Ende klappte dann alles gut beim Abschlussgottesdienst mit Landesbischof Carsten Rentzing. Die Kurrendesänger und die zahlreich erschienenen Zuhörer erlebten ein imposantes Chorspektakel in der Stadthalle.