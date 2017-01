25 Autospiegel vor Zwickauer Nachtwerk beschädigt

erschienen am 15.01.2017



Zwickau. Vor der Diskothek Nachtwerk sind in der Nacht zu Sonntag 25 Autospiegel beschädigt worden. Nach Polizeiangaben wurden die Schäden an den an der Olzmannstraße abgestellten Fahrzeugen der Besucher des Nachtwerks gegen 3 Uhr festgestellt. Der Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 037544580 entgegen. (fp)