27-Jähriger aus brennender Wohnung gerettet

erschienen am 11.04.2017



Zwickau. Zu einem Wohnungsbrand in einem Haus an der Straße Weitblick im Zwickauer Stadtteil Eckersbach ist die Polizei am Dienstag gegen 3.30 Uhr gerufen worden. "Der 27-jährige Wohnungsinhaber stand im fünften Stock am Fenster und rief um Hilfe. Er wurde per Drehleiter gerettet und mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert", sagte Polizeisprecher Oliver Wurdak. Vier weitere Hausbewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Zurzeit seien die Brandursachenermittler der Polizei vor Ort. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. (vim)