28-Jähriger randaliert in Zwickau

erschienen am 21.11.2016



Zwickau. Ein 28-jähriger Libyer hat am Sonntagmorgen mehrere Haustüren zu dezentralen Asylunterkünften an der Äußeren Dresdner Straße in Zwickau beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, kamen Beamte zum Einsatz, nachdem der Mann aggressiv auftrat und auch die Sicherheitsmitarbeiter bedrohte.

Die Polizisten konnten den 28-Jährigen schließlich in unmittelbarer Nähe fassen und brachten ihn in ein Krankenhaus, da er sich auch selbst verletzt hatte. (fp)