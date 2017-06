600 Teilnehmer und tausende Gäste bei Zwickauer Trabanfahrer-Treffen

erschienen am 17.06.2017



Zwickau. Das Internationale Trabantfahrer-Treffen in Zwickau hat am Wochenende 609 Teilnehmer und tausende Gäste angelockt. Bereits zum 19. Mal treffen sich die Trabi-Fans in der Trabant-Heimat Zwickau. Zu diesem Fest werden die Kultfahrzeuge von Freitag bis Sonntag an ihren Ursprungsort zurückkehren. Veranstaltungsort ist erstmals das Gelände des ehemaligen Sachsenring Werk II in unmittelbarer Nähe zum heutigen August Horch Museum.

Das Museum hatte die Veranstaltung 2011 gemeinsam mit drei Vereinen in die Hände genommen, nachdem das ITT zwei Jahre zuvor in finanzielle Schieflage geraten und zunächst ersatzlos gestrichen worden war. Seitdem fand es im Zweijahresrhythmus auf einem großen Platz in Zentrumsnähe statt.

Bei bundesweit etwa 60 Trabi-Treffen wolle man sich mit dem geschichtsträchtigen Ort nun aber bewusst abheben, hieß es. Neben der traditionellen Fahrzeugbewertung in elf Kategorien bieten daher ehemalige Sachsenring-Mitarbeiter Führungen über das einstige Betriebsgelände und erläutern, wo welche Teile des Trabi montiert wurden. Diese Insider-Rundgänge stehen allerdings nur den ITT-Teilnehmern offen. Dasselbe gilt für eine Schnuppertour durch die erweiterte Museumsausstellung, die erst im Juli offiziell eröffnet wird, einschließlich einer Sonderschau zu "60 Jahre Trabant". Hartgesottene ITT-Teilnehmer können nach Absprache mit dem Museum auch auf dem früheren Werksgelände zelten.

Damit die Trabi-Fans - und Besucher - auch kulinarisch in alte Zeiten eintauchen können, gibt es unter anderem Soljanka nach einem Originalrezept aus den einst fünf Sachsenring-Großküchen und DDR-Klassiker zum Trinken, sagte Catering-Chef Lutz-Uwe Schwarz. Mit Getränken wie "Blonder Engel" (Sekt mit Eierlikör) und "Grüne Wiese", einer Mischung aus Sekt, Blue Curacao und Orangensaft, ist Nostalgie garantiert.

Der 26 PS starke Trabi hatte einst die Straßen der DDR dominiert. Der knatternde Zweitakter wurde ab 1958 in Zwickau produziert. Am 30. April 1991 rollte der letzte Trabant vom Band. (fp/dpa)

Weitere Infos zum Trabantfahrer-Treffen unter www.horch-museum.de.