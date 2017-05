91-jähriger Fußgänger durch Zusammenstoß mit Müllauto schwer verletzt

erschienen am 03.05.2017



Zwickau. Ein 91-jähriger Fußgänger ist am Dienstagmittag im Zwickauer Stadtteil Marienthal bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Mann ging mit seinem Rollator an der Windbergstraße vom Fußweg auf die Straße. Der Laster einer Entsorgungsfirma, der nach rechts zum nächsten Müllabstellplatz abbog, erfasste ihn dabei.

Polizeiangaben zufolge stürzte der 91-Jährige daraufhin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (fp)