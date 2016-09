Ã„ltestenrat verurteilt TÃ¤tlichkeiten in Zwickauer Stadtratssitzung

Ältestenrat verurteilt Tätlichkeiten in Zwickauer Stadtratssitzung

erschienen am 27.09.2016



Zwickau. Der Ältestenrat verurteilt die Tätlichkeiten, zu denen es in der Zwickauer Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag gekommen war. Wie es am Dienstag aus dem Rathaus hieß, war der Rat am Montagabend zu einer Sondersitzung zusammengetreten. "Gewalt lehnen wir ab", so die einhellige Meinung aller Vorsitzenden der im Zwickauer Stadtrat vertretenden Fraktionen und Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD).

Bei Tumulten im Zuschauerbereich war ein Besucher von einem anderen angegriffen worden. Der Angreifer weigerte sich lange, den Saal zu verlassen, widersetzte sich sogar der hinzugezogenen Polizei, so dass er herausgetragen werden musste. Um die Sicherheit der Besucher künftiger Ratssitzungen zu gewähren, empfiehlt der Ältestenrat nun, dass Rucksäcke, potentiell gefährliche Gegenstände und Kameras vor dem Bürgersaal abgeben werden müssen. Weiterhin soll die Verwaltung prüfen, ob gegen die Störer weitergehende rechtliche Sanktionen, beispielsweise ein Hausverbot, ergriffen werden können. (upa)