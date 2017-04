AfD-Kreisverbandschef tritt zurück

erschienen am 09.04.2017



Zwickau. Sven Itzek hat sein Amt als Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Zwickau niedergelegt. Das teilte der bisherige Stellvertreter und nun amtierende Kreischef Frank Forberg mit. Er nannte persönliche Gründe als Auslöser für Itzeks Entscheidung und bescheinigte ihm eine hervorragende Arbeit beim Aufbau der AfD im Raum Zwickau. Zuletzt hatte Itzek, der Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion in Zwickau ist, auf sich aufmerksam gemacht, als er in ein ZDF-Interview eines Parteifreundes hineinplatzte und laut sagte, er gehöre nicht zur so genannten Neuen Rechten. Bislang war der ehemalige Kreisvorsitzende noch nicht für ein Statement erreichbar. (sth)