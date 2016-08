AfD droht Rauswurf aus dem Zwickauer Rathaus

Die Fraktion will keinen neuen Mietvertrag für ihre Geschäftsstelle unterschreiben. Sie hat jetzt die Rechtsaufsicht eingeschaltet.

Von frank Dörfelt

erschienen am 27.08.2016



Zwickau. Nachdem der Zwickauer Stadtrat Anfang Mai einem von der Verwaltung initiierten Beschluss zur Neuregelung der Mietverträge für die Fraktionsgeschäftsstellen im Rathaus mehrheitlich zugestimmt hatte, sind die Fronten zwischen Rathausspitze und der Ratsfraktion der Alternative für Deutschland (AfD) verhärtet.

Laut Rathaus-Sprecher Mathias Merz haben bis auf die AfD alle Fraktionen die neuen Mietverträge unterschrieben, die weiterhin Kostenfreiheit garantieren. AfD-Fraktionsgeschäftsführer Frank-Frieder Forberg bestätigte, dass seine Fraktion das bisher nicht getan hat. "Wir werden den Vertrag auch nicht unterzeichnen. Zumindest nicht mit den umstrittenen Passagen", sagte er.

Was er meint: Der Vertrag untersagt den Nutzern Parteienwerbung in den Mieträumen. Dafür hat Forberg kein Verständnis. "Jeder, der in unsere Geschäftsstelle kommt, sollte schon wissen, wo er sich befindet", sagte er. Schon vor der Abstimmung habe man den Beschluss von zwei Fachleuten prüfen lassen. Beide hätten dessen Rechtswidrigkeit bestätigt. Juristisch abgesichert hatte sich allerdings auch Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD), bevor sie die Beschlussvorlage zuließ. Die Vorlage sei rechtssicher, hatte sie im Rat erklärt.

Wie nun weiter? Rein formal nutzt die AfD jetzt Räume im Rathaus zu Unrecht. "Ob und welche Konsequenzen wir ziehen, wird derzeit geprüft", sagte Pressesprecher Merz. Im schlimmsten Falle droht der Geschäftsstelle der Rauswurf aus dem Rathaus. Dann müsste sich die AfD eigene Räume außerhalb des Gebäudes suchen. Für die Miete müsste sie dann zudem selbst aufkommen. Auch das regelt der Ratsbeschluss eindeutig.

"Ausziehen werden wir nicht", stellte Forberg jedoch klar. Jedenfalls nicht freiwillig. Er will auch weiterhin nicht ausschließen, dass die AfD den Ratsbeschluss vor einem Gericht anfechten wird. Vorerst jedoch soll das Problem auf kommunaler Ebene geklärt werden. "Unsere Anwälte haben die Oberbürgermeisterin angeschrieben und um Klärung des Sachverhaltes gebeten", sagte Forberg. Eine Antwort habe man noch nicht erhalten. "Überhaupt ist es seit Wochen sehr still in dieser Angelegenheit geworden", sagte der Geschäftsführer.

Darüber hinaus sei die Rechtsaufsichtsbehörde damit beauftragt worden, den Ratsbeschluss auf Rechtmäßigkeit zu prüfen. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt bestätigte den Eingang des entsprechenden Antrages. "Der Vorgang wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt geprüft", sagte Pressesprecherin Ilona Schilk. Ein Ergebnis sei voraussichtlich im September zu erwarten.

Wie wird das Thema anderswo gehandhabt? Die Ratsfraktionen in Plauen haben keinen förmlichen Mietvertrag, sagte der Leiter des OB-Büros, Roland Brückner. "Die Nutzung für Parteienwerbung innerhalb der Räume ist nicht ausdrücklich verboten." Lediglich außerhalb sei das Anbringen von Werbung jeglicher Art verboten.