AfD will doch nicht zum Demokratiebündnis gehören

erschienen am 06.12.2016



Zwickau. Der Zwickauer AfD-Kreisverband hat seinen Antrag zur Aufnahme in das Bündnis für Demokratie und Toleranz in der Zwickauer Region zurückgezogen. Wie die Kreisverbandssprecherin Janin Klatt-Eberle erklärte, wird der Rückzug mit der Teilnahme von René Hahn, einem Mitarbeiter des Bündnisses, an einer linken Demo Anfang November in Zwickau begründet. Zudem habe Hahn, der für die Partei Die Linke im Zwickauer Stadtrat sitzt, eine Jacke mit durchgestrichener Deutschland-Flagge getragen.

Hahn hat für den heutigen Dienstag eine Stellungnahme zu der Aktion angekündigt. Das Plenum des Demokratiebündnisses sollte heute über den Aufnahmeantrag der AfD entscheiden. Dies ist nun hinfällig. Ob die AfD zu einem späteren Zeitpunkt erneut einen Aufnahmeantrag stellt, ließ der Kreisverband offen. (nd)