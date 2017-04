Aktive Mittagspause bei Adient

erschienen am 06.04.2017



Zwickau. Zirka 80 Mitarbeiter aus der Frühschicht bei der Firma Adient, einem Unternehmen, das Autositze und Fahrzeuginnenräume (ehemals Johnson Controls Sitze) an der Pölbitzer Straße in Zwickau herstellt, sind gestern dem Aufruf der Industriegewerkschaft Metall zur aktiven Mittagspause gefolgt. Gewerkschafter verteilten Wiener und Kaffee und informierten die Arbeiter über die gestern begonnene Tarifrunde der Ostdeutschen Textilindustrie in Chemnitz. Forderungen sind beispielsweise die Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 4,5 Prozent sowie weitere Schritte zur Anpassung der tariflichen Bedingungen an das Westniveau. (ja)