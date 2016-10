"Aktivist"-Ruine in Zwickau wird abgerissen

erschienen am 11.10.2016



Zwickau. Die ehemalige Mikado-Strickwarenfabrik in Zwickau wird abgerissen. Die Stadtverwaltung hat jetzt den lang ersehnten Fördermittelbescheid für das Abbruchprojekt erhalten. Im zeitigen Frühjahr soll es losgehen, informierte die Pressestelle des Rathauses am Dienstag. Zunächst sollen jedoch Bäume gefällt und das Wandrelief von Edgar Klier gesichert werden. Danach folgt die öffentliche Ausschreibung für die Abbrucharbeiten. Bis Herbst 2017 soll der Abriss erledigt sein. Er kostet rund 1,2 Millionen Euro. 90 Prozent der Summe werden über Zuschüsse aus dem Landesbrachenprogramm finanziert.

Mit dem Abbruch wird eine weitere große Industriebrache in Zwickau verschwinden. Zuletzt hatte es im Dach der Ruine gebrannt. (nd)