Angebliche Clown-Attacke in Zwickau entpuppt sich als Falschmeldung

erschienen am 21.10.2016



Zwickau. Die Nachricht, dass eine unbekannte Person mit Clownsmaske am Zwickauer Schwanenteichpark zwei Jungs mit einer Axt erschreckt und verfolgt haben soll, beschäftigt die Polizei. Mehrere Anfragen seien zu der im Internet kursierenden Meldung eingegangen, sagte Polizeisprecherin Anett Münster. Jedoch: Hinter dem angeblichen Angriff steckt nur heiße Luft. "Das ist eine Falschmeldung", sagte Münster. Ein Unbekannter habe die Meldung auf einer Plattform platziert, die für sogenannte Fake-Nachrichten bekannt ist.

Während der Großteil der Clown-Meldungen im Netz gefälscht ist, hat es zuletzt dennoch auch echte Clown-Angriffe in Deutschland gegeben, so etwa in Leipzig. Dahinter steckt ein makabrer Grusel-Trend aus den USA. (nd)