Aufarbeitung: NSU-Ausstellung in Zwickau eröffnet

erschienen am 31.10.2016



Zwickau. Eine neue Ausstellung in Zwickau setzt sich sich kritisch mit der Rolle des Verfassungsschutzes in den Ermittlungen um die Neonazi-Terrorgruppe NSU auseinander. Die Schau wurde am Samstag in der Bibliothek der Westsächsischen Hochschule eröffnet und bleibt dort bis 11. November zu sehen. Die Künstlergruppe "Grass Lifter" als Organisator plant zudem im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Novembertage" noch mehrere Theaterprojekte zur NSU-Aufarbeitung. (ael)