Aufsicht an StraÃŸen fÃ¤llt weg: Jetzt sollen die Omas ran

Aufsicht an Straßen fällt weg: Jetzt sollen die Omas ran

Schulanfänger müssen den Weg von der Schillerschule zum Hort künftig ohne Begleitung schaffen - doch dieser ist gefährlich. Für das Problem ist eine ungewöhnliche Lösung in Sicht.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 26.08.2016



Zwickau. Für die Erstklässler der Schillerschule in Zwickau beginnt der Ernst des Schullebens jetzt noch einmal: Etwa 70 Mädchen und Jungen aus den drei Klassen der Grundschule müssen sich zum Entsetzen vieler Eltern künftig ohne Aufsicht auf den Weg zum einige Hundert Meter entfernten Hort machen. Dieser liegt an der Schulstraße. Der Weg dorthin führt entlang einer viel befahrenen Straße mit einem schlecht ausgebauten Fußweg. Zudem müssen die Kinder auch noch die Lengenfelder Straße überqueren.

Am Dienstag hat Schulleiterin Petra Gritzko den Eltern mitgeteilt, dass die Erzieherinnen des Hortes die Kinder nach vier Wochen Übergangszeit nicht mehr von der Schule abholen. Bisher hatten sie das zusätzlich zur eigentlichen Arbeit erledigt. Für Alexander Männel, Vater eines Erstklässlers, ist das Aus des Begleitdienstes nicht hinnehmbar: "Die Gefahr, dass den Kindern auf dem Weg etwas passiert, ist groß", sagt er. Er weist auf die Unberechenbarkeit von Kindern hin: "Wenn die etwas sehen, was sie interessiert, rennen die los, ohne auf den Verkehr zu achten." Vor allem jedoch ärgert er sich darüber, dass bis zum letzten Schuljahr die Kinder während der gesamten Schulzeit begleitet wurden. Das räumte auch die Schulleiterin als Manko ein. Trotz aller Versuche sei es bisher nicht gelungen, das Problem zu lösen, das mit der räumlichen Trennung von Hort und Schule entstand.

Juristisch ist die Sache klar: Die Zuständigkeit der Schule endet an deren Grundstücksgrenze. Für den Schulweg sind inklusive der Sicherheit die Eltern verantwortlich. "Wer tagsüber arbeiten geht, kann aber seine Kinder kaum von der Schule abholen", sagt Alexander Männel. Zumindest eine Gefahrenstelle ist inzwischen gesichert. Die Verkehrswacht Zwickau bringt mit zwei 1-Euro-Jobbern die Kinder sicher über die dicht befahrene Lengenfelder Straße.

Die Hoffnung der Eltern, dass die Frauen und Männer in gelben Westen die Grundschüler auch am Schultor abholen, hat sich jedoch zerschlagen. Das ist nicht deren Aufgabe, sagt der Vorsitzende der Verkehrswacht Zwickau, Wolfgang Reißig. Die von ihm eingesetzten Kräfte seien keine Schulwegbegleiter, sondern Schulweghelfer. "Schulwegbegleiter müssen ganz anders geschult werden." Alexander Männel will das Problem jetzt selbst angehen und gemeinsam mit anderen Eltern die Initiative ergreifen: Großeltern und Eltern könnten künftig den Weg der Schüler begleiten. "Natürlich müsste zunächst die Frage der Versicherung und der Haftung geklärt werden", sagt er.

Ähnlich läuft das bereits an der Zwickauer Nicolaischule - die Kinder müssen auf dem Weg zum neuen Hortstandort an der Amalienstraße den ebenfalls viel befahrenen Dr.-Friedrichs-Ring überqueren.

Ob das Vorhaben im Schulamt auf Gegenliebe stößt, ist noch unklar. "Ein Großelternprojekt ist im Amt nicht bekannt", sagt Rathaus- Sprecher Mathias Merz.