Auftrittsverbot fÃ¼r Zirkustiere gefordert

Auftrittsverbot für Zirkustiere gefordert

In dieser Woche kommt der Circus Probst nach Zwickau. Doch einigen Tierschützern sind die fahrenden Künstler und vor allem ihre Löwen, Tiger und Bisons ein Dorn im Auge. Sie haben deshalb eine Initiative gestartet - mit ganz konkretem Ziel.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 29.08.2016



Zwickau. Wenn morgen auf dem Platz der Völkerfreundschaft die Trucks mit der Aufschrift "Probst" anrollen, dann betrachten das nicht alle Zwickauer mit Wohlwollen. Sie fordern ein Auftrittsverbot für Wildtiere. "Wildtiere gehören nicht in die Zirkusmanege", sagt etwa Matthias Sawert. Er steht dem Zwickauer Tierschutzbündnis vor, einem Zusammenschluss mehrerer ums Tierwohl bemühter Vereine sowie der Bürger für Zwickau und der Bündnisgrünen. Das Bündnis hat jetzt im Internet eine Petition an die Stadtverwaltung auf den Weg gebracht. Ziel: Das Rathaus soll für die Stadt Zwickau ein Wildtier-Auftrittsverbot in Zirkusgastspielen verhängen. Begründung: Artgerechte Haltung sei nicht gewährleistet, die Tiere trügen auf Dauer durch ständigen Ortswechsel und die beengten Verhältnisse seelische Schäden davon. Auch Kindern, so begeistert sie Tierdressuren verfolgen, werde mit diesen ein falsches Weltbild vermittelt. Nämlich, dass es in Ordnung sei, Tiere mit Stock und Peitsche dazu zu bringen, so widernatürlich zu agieren wie ein Bär, der Tretroller fährt oder ein Elefant, der kopfsteht.

Auch in anderen sächsischen Städten ist ein solches Verbot Thema: Im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz zum Beispiel soll demnächst der Stadtrat darüber abstimmen. Zuvor will die Verwaltung noch die Meinung der Bevölkerung einholen. Auch in Zwickau könnte das Thema im Rat landen: CDU-Stadtrat Karl-Ernst Müller hatte unlängst bereits einen entsprechenden Antrag in seiner Fraktion eingebracht, der jedoch zunächst im Sande verlief. Bei der heutigen Fraktionssitzung soll er nochmals auf die Tagesordnung.

Der Bundesrat hatte bereits im März einen Beschluss gefasst, laut dem die Bundesregierung das Thema Wildtierverbot in Zirkussen angehen soll. Dieses ist laut Matthias Sawert in 18 EU-Ländern bereits in Gesetze gegossene Realität.

Bundeseinheitliches Recht - das ist es auch, was sich die Zwickauer Stadtverwaltung wünscht. Sie sieht sich nicht direkt für das Thema zuständig: "Mit der Ausgliederung des Marktwesens an die Kultour Z. im Jahr 2003 ist die Stadtverwaltung nicht mehr für die Gastspiele von Zirkussen zuständig", heißt es aus dem Rathaus. Stadtrat Müller entgegnet: "Die Kultour Z. ist der Stadt gegenüber weisungsgebunden."

Simon Hörmeyer, Pressesprecher des Circus Probst, gibt zu, dass unter den 350 in Deutschland tätigen Zirkusbetrieben schwarze Schafe existieren: "Jedem, der die Regeln zur Tierhaltung nicht einhält, sollten diese weggenommen werden", sagt er und verweist darauf, dass Zirkusse veterinärmedizinisch die meistkontrollierte Branche überhaupt sind. Der Circus Probst setzt auf Transparenz: Er veröffentlicht regelmäßig aktuelle Tierarzt-Vermerke. So erklärte etwa ein Gelsenkirchener Veterinär: "Es ist alle Jahre wieder der Beleg dafür, dass gute Tierhaltung in einem Zirkus möglich ist." - Wer so etwas extra erwähnt, ist offenbar im Arbeitsalltag Kummer gewöhnt.

Insofern, bestätigt Hörmeyer, litten unter der Kritik der Tierschützer mit den Ungerechten die Gerechten. Vieles, was über die Tierhaltung kursiere, fuße auf Vorurteilen. Mit gestörten Tieren - noch dazu Raubtieren - lasse sich doch gar nicht arbeiten. Tiere seien das Kapital des Zirkus, so Hörmeyer. Man könne es sich nicht leisten, sie schlecht zu behandeln. Als Beispiel nennt er die Transportfrage. Das Letzte, was beim Zirkusabbau vom Platz verschwinde, seien die Gehege, ebenso seien sie das erste, was wieder aufgebaut werde: "Und bevor bei Circus Probst am neuen Spielort nicht alle Tiere ausgeladen, untergebracht und versorgt sind, geht dort kein Mitarbeiter zum Essen", sagt er.