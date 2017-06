August-Horch-Museum: Erweiterungsausstellung lässt weiter auf sich warten

erschienen am 06.06.2017



Zwickau - Das August-Horch-Museum muss seinen Eröffnungstermin für die Erweiterungsausstellung erneut verschieben. Darüber informierte Geschäftsführer Thomas Stebich in einem Schreiben. Demnach sei der zuletzt avisierte 20. Juli 2017 als Eröffnungstermin nicht einzuhalten. Als Ursache nennt Stebich technische Gründe. Auf einen neuen Termin legt er sich noch nicht fest, allerdings soll es noch in diesem Sommer soweit sein. Der 3000 Quadratmeter umfassende Erweiterungsbau soll die Geschichte des Fahrzeugbaus seit dem Zweiten Weltkrieg beinhalten sowie Rennsport aus den 1920er Jahren. Seine Fertigstellung war schon in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden. Die Planungen gehen auf das Jahr 2011 zurück, ursprünglich fertig sein wollte man 2014, ehe Schwierigkeiten bei der Planung und den Ausschreibungen den Termin immer in weitere Ferne rückten. Die Baukosten sollen sich laut Stebich durch die Verzögerung nicht wesentlich verteuern. Sie liegen bei rund 15 Millionen Euro. (ael)