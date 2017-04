Ausgebüxtes Schwein lässt Autofahrer schmunzeln

Für einen kurzen Moment stand vorgestern der Verkehr auf der B 93 in Wiesenburg still. Der Grund war kurios.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 15.04.2017



Wiesenburg. Eigentlich wollte Andreas Baumann aus Aue am Donnerstag nur schnell nach Zwickau fahren, um noch ein paar Ostereinkäufe zu erledigen. Doch was er im Wildenfelser Ortsteil Wiesenburg erlebte, das war eher ungewöhnlich. "Schon von Weitem sah ich, dass die Autos an der Seite standen. Ich bin dann auch langsamer gefahren, habe angehalten und die Warnblinker angemacht", berichtete er gestern. Weshalb der Stau entstanden war, konnte Andreas Baumann zunächst nicht ausmachen - bis plötzlich ein kleines Schwein die B 93 entlang flitzte. "Die Leute waren ganz entspannt. Alle beobachteten schmunzelnd das Tier." Baumann machte ein Foto von dem kuriosen Verkehrsteilnehmer und verpasste dem Vierbeiner kurzerhand den Namen "Rudi".

Allerdings drohte schon im nächsten Moment eine brenzlige Situation: Ein Krankenwagen mit Blaulicht raste Richtung Zwickau. In letzter Minute konnten Autofahrer den Rettungskräften deutlich machen, dass sie äußert vorsichtig fahren müssen. Niemandem passierte etwas.

Andreas Baumann beobachtete, wie schließlich zwei Frauen zu Fuß auf Schweine-Fang gingen. Die Autos konnten nach kurzer Zeit weiterfahren. Im Ort machte die tierische Geschichte indes schnell die Runde. Auch bei der Feuerwehr. "Bei uns wurden Fotos herumgereicht. Eigentlich hatten wir schon damit gerechnet, zum Einsatz gerufen zu werden", berichtete der stellvertretende Wildenfelser Stadtwehrleiter Uwe Paschen.

Zwei junge Frauen im Ort halten kleine Schweine. "Die Tiere sind in Sicherheit. Es ist alles wieder in Ordnung", sagte gestern eine der beiden. Weiter äußern wollte sie sich nicht.

Bei Andreas Baumann aus Aue wird der ungewöhnliche Vorfall auf der B 93 indes noch ein Weilchen in Erinnerung bleiben. So etwas erlebt habe er bislang nicht. Baumanns Resümee: "Alle Autofahrer hatten ein Lächeln im Gesicht. Niemand fühlte sich behindert. Schwein gehabt."