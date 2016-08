Auto in Zwickau gestohlen - Dieb in Bautzen gefasst

erschienen am 31.08.2016



Zwickau/Bautzen. Eine Streife der Polizei hat am Mittwochmorgen nahe der Anschlussstelle Bautzen-West einen Autodieb dingfest gemacht. Der 31-j├Ąhrige Pole hatte am Morgen gegen 4 Uhr in Zwickau auf dem Heckenweg einen Renault Clio gestohlen und sich Richtung Polen aufgemacht. Als die Zivilfahnder der Kriminalpolizei und Bundespolizeiinspektion Ebersbach den Clio-Fahrer stoppen wollten, war dieser erst einmal gefl├╝chtet und rammte dann in H├Âhe der Anschlussstelle das Auto der Polizisten, so dass beide Fahrzeuge stehen blieben. Der 31-J├Ąhrige wurde vorl├Ąufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (fp)