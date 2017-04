Auto überschlägt sich - 19-Jährige schwer verletzt

erschienen am 08.04.2017



Crinitzberg OT Bärenwalde. Bei einem Unfall auf der Obercrinitzer Straße in Crinitzberg ist am frühen Freitagabend eine 19-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei übersteuerte die junge Frau das Fahrzeug in einer Rechtskurve, woraufhin dieses von der Fahrbahn abkam, einen Straßenbaum streifte und sich überschlug. Der VW kam schließlich auf dem Dach liegend in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. (fp)