Bahnhof-Tram erhält Fürsprecher

Schon in zwei Wochen soll der Stadtrat eine Grundsatzentscheidung fällen, ob die Linie zum Hauptbahnhof eingestellt wird. Jetzt hat sich Zwickaus OB festgelegt.

Von Michael Stellner

erschienen am 11.11.2016



Zwickau. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) hat sich klar für den Erhalt der Straßenbahnlinie zum Hauptbahnhof ausgesprochen. Die Tram sei ein zukunftsfähiges Transportmittel, das es zu stärken gelte. "Viele in der Stadt möchten, dass die Anbindung des Bahnhofs zum öffentlichen Personenverkehr besser wird. So sieht unser ÖPNV-Konzept aus. Ich hoffe, dass es eine Mehrheit findet", sagte Findeiß in ihrer Begrüßungsrede zum gestrigen Zwickauer Wirtschaftsforum vor mehr als 120 Gästen.

Der Rahmen war interessant gewählt. Das Wirtschaftsforum stand diesmal unter dem Titel "Energiewende für Klimaschutz - Vision oder Realität". Die Zukunft der Straßenbahn passt da offenbar gut ins Bild, soll doch der Stadtrat schon in zwei Wochen eine Grundsatzentscheidung darüber treffen. Dabei mehren sich die Forderungen, die Bahn zum Bahnhof einzustellen und die Strecke ausschließlich mit Bussen zu bedienen. Diese sind schon jetzt neben der Straßenbahn im Einsatz.

Unterstützung erhielt Findeiß sogleich vom Hauptredner des Wirtschaftsforums, dem Journalisten und Buchautor Franz Alt. Der 78-Jährige forderte in seiner emotionalen Ansprache, die Folgen des Klimawandels durch erneuerbare Energien zu bekämpfen. "Es gibt keine Energiewende ohne Mobilitätswende", sagte Alt. "Deswegen ist die Zwickauer Straßenbahn so wichtig."

Sven Wöhl musste bei den Worten von Findeiß lachen. "Das war klar", raunte der Fraktionsgeschäftsführer der Linken. Erst vor wenigen Tagen hatte Wöhl bestätigt, dass seine Fraktion Anträge eingereicht hat, um die Tramlinie einzustellen.

Zwei Ausschüsse haben ebenfalls bereits in nicht-öffentlichen Sitzungen gegen die Tram gestimmt, wenngleich denkbar knapp. Im Finanzausschuss hieß das Ergebnis am Ende fünf zu vier, im Bau- und Verkehrsausschuss fünf zu drei.

Das Verkehrskonzept der Stadt, in dem die Bahnhof-Linie ausgebaut werden soll, sieht vor, die Tram über die Kopernikusstraße direkt an den Stadtteil Marienthal anzubinden. Damit soll die Strecke für Fahrgäste attraktiver werden. Allerdings will das Rathaus dafür die Bahnbrücke abreißen und neu bauen, zudem 13 Grundstücke kaufen, um einen neuen Straßenverlauf samt Schienen anzulegen. Das dürfte mehr als 20 Millionen Euro kosten.

Ob das Vorhaben im Stadtrat eine Mehrheit findet, ist mehr als ungewiss. Nachdem sich die Linken - mit elf Mitgliedern zweitstärkste Stadtratsfraktion - mehrheitlich dagegen ausgesprochen haben und die AfD ebenfalls ihre Ablehnung signalisiert hat, kommt auch aus dem größten Lager Gegenwind. In der Vorabstimmung haben sich die 19Stadträte der CDU und FDP klar gegen den Tram-Ausbau gestellt. "Die Brücke neu zu bauen und die Grundstücke aufzukaufen, sind Projekte, die sich über viele, viele Jahre ziehen", sagte Fraktionsvize Michael Luther. Das behindere den Umbau des Bahnhofsvorplatzes. Außerdem sei die Linie mit nur neun Fahrgästen, die pro Bahn Richtung Hauptbahnhof fahren, zu schlecht ausgelastet. Dagegen sind BfZ/Grüne und SPD Fürsprecher der Bahnhof-Tram.

Buchautor Franz Alt ermunterte die Stadt, weiter auf die Straßenbahn als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu setzen. Man solle aber auch für mehr Solaranlagen auf Hausdächern sorgen. Die leeren Dächer seien ihm aufgefallen, als er vom Bahnhof in die Stadt gefahren ist. Übrigens mit dem Taxi.