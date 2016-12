Bahnhofs-Tram bleibt - Gleis zur Werdauer Straße wackelt

Die heutige Sondersitzung des Zwickauer Stadtrates zum Thema Straßenbahn verspricht Spannung. Die Frage lautet: Wird die Innenstadttangente mit oder ohne Schiene gebaut?

Von Uta Pasler

erschienen am 15.12.2016



Zwickau. Die Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und BfZ/Grüne, aber auch die der Linken bringen heute zur Sondersitzung zum Straßenbahngroßprojekt der Zwickauer Stadtverwaltung Änderungsvorschläge ein. Einigkeit herrscht nunmehr darin, dass die Tram zum Bahnhof erhalten bleiben und der Bahnhofsvorplatz benutzerfreundlicher umgebaut werden soll. Zur Querverbindung Bahnhof-Werdauer Straße gibt es jedoch drei unterschiedliche Meinungen.

Ja: Die Stadtverwaltung möchte das 20-Millionen-Euro-Projekt in mehreren Abschnitten angehen: Die Straßenbahn vom Georgenplatz zum Bahnhof soll zunächst bleiben, die Haltestelle soll aber bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes näher an das Gebäude heranrücken. Ist das vollbracht, soll eine Querverbindung vom Bahnhof zur Werdauer Straße geschaffen werden, quasi eine neue Straße mit Gleis. Das würde die Möglichkeit eröffnen, in Zwickau ein übersichtliches Zwei-Linien-Netz anzubieten. Da die Straßenbahn auf dieser neuen Querverbindung jedoch nicht unter die Bahnbrücke passt, müsste diese abgerissen und neu gebaut werden. Das Projekt war bei den Stadträten zunächst durchgefallen. Sowohl bei den Linken als auch bei der CDU gab es Kritiker. Nach einem Veto von Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) steht der Vorschlag heute unverändert noch einmal zur Debatte.

Ja aber: Die CDU hatte bereits angekündigt, an einem eigenen Vorschlag zu arbeiten. Seit gestern liegt er vor. Vorausgegangen war ein langes Ringen um einen Konsens, sagte Fraktionschef Thomas Beierlein: "Bis 23.30Uhr haben wir am Montag getagt." Den Rohentwurf habe er gestern an alle Kollegen verschickt und sofort mehrheitlich Zustimmung erhalten. Ergebnis, das auch SPD und BfZ/Grüne mittragen: Der Bahnhofsvorplatz soll für Straßenbahnfahrgäste benutzerfreundlicher umgebaut werden. Zudem sollen im zweiten Halbjahr 2018 Details her, wie sich die Querverbindung mit Straßenbahnspur umsetzen ließe. "Damit sagen wir grundsätzlich Ja zum Projekt der Stadtverwaltung, wollen aber konkrete Fakten auf dem Tisch haben, bevor es weitergeht", sagte Beierlein.

Eher nein: Die Fraktion der Linken ist zwar nicht gegen den Bau der sogenannten Innenstadttangente. Die neue Straße soll die Kreuzungen Humboldt-/Reichenbacher sowie Humboldt-/Werdauer Straße entlasten. "Das ergibt ja auch Sinn", sagte Fraktionsgeschäftsführer Sven Wöhl. Um jedoch Straßenbahngleise in die neue Trasse einzubauen, müsse die Bahnbrücke weggerissen und erneuert werden. "Da sehen wir nicht nur immense Kosten, sondern auch jahrzehntelange Verhandlungen mit der Bahn AG auf uns zukommen", begründete Wöhl die Skepsis seiner Fraktion, die dort den Tram-Ausbau nicht möchte. Die Linken fordern die Rathausmitarbeiter in ihrem Antrag auf, bereits im vierten Quartal 2017 Informationen zum Gesamtkonzept der Innenstadttangente vorzulegen.