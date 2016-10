Bauarbeiten auf Reichenbacher Straße ab Donnerstag beendet

erschienen am 19.10.2016



Zwickau. Autofahrer können aufatmen: Die Bauarbeiten auf der Reichenbacher Straße zwischen Hilfegottesschachtstraße und Am Bahnhof sind so gut wie beendet. Am Donnerstag gegen 14 Uhr soll die viel befahrene Bundesstraße wieder freigegeben werden, informierte Heike Reinke vom Pressebüro des Zwickauer Rathauses. Seit Dienstag war die Trasse stadteinwärts gesperrt - dort wurden Hydrantenkappen ausgetauscht. Autofahrer, die die Ausweichstrecken nutzten, brauchten gute Nerven. So ging es ab der Planitzer Straße in Richtung Zentrum zeitweise nur noch im Schritttempo voran. Andere Autofahrer wollten über die Olzmannstraße und Marienthal ausweichen - doch auch das ging nicht in jedem Fall gut. So blieb am Dienstag ein Lkw am Unterbau einer Brücke stecken. Es kam zum Stau. (nd)