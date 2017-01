Behörde kippt Baugenehmigung für Einkaufsmarkt

erschienen am 23.01.2017



Zwickau. Der am Kreisverkehr an der Steinpleiser Straße im Zwickauer Stadtteil Marienthal geplante Netto-Markt darf nicht gebaut werden. Die Landesdirektion Sachsen hob eine von der Stadt Zwickau erteilte Baugenehmigung nach Widersprüchen von Anwohnern auf. Der Bau in einem Wohngebiet sei weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig, heißt es in einem vom Präsidenten der Landesdirektion, Dietrich Gökelmann, unterzeichneten Schreiben. Der Neubau verletze die Rechte der Anwohner. Auch mit Blick auf den gerade geschlossenen Edeka-Markt am Eschenweg könne die Entscheidung nicht anders ausfallen, schreibt Gökelmann. Gerade für ältere Einwohner hat sich die Einkaufssituation im Stadtteil zuletzt verschlechtert. (nkd)