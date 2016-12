Bergbau-Sanierer Wismut baut neue Wasserreinigungsanlage

erschienen am 23.12.2016



Chemnitz/Zwickau. (dpa) - Der Bergbau-Sanierer Wismut will in der Nähe von Zwickau eine neue Wasserbehandlungsanlage (WBA) bauen. Dafür sind ab dem kommenden Jahr mehr als 9,3 Millionen Euro vorgesehen. Der Neubau in Helmsdorf sei notwendig, weil das zu reinigende Wasser weniger und dadurch die Konzentration der Abfallstoffe höher werde, sagte Unternehmenssprecher Frank Wolf in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Nach dem bisherigen Plan soll 2017 das Genehmigungsverfahren geführt und abgeschlossen werden. Baubeginn soll dann 2018 und die Inbetriebnahme 2019 sein. Im Anschluss soll die bestehende Wasserbehandlungsanlage abgerissen werden. Dafür entstehen zusätzliche Kosten.

In Helmsdorf wird Sicker- und Porenwasser aus Absetzanlagen des früheren Uranerz-Aufbereitungsbetriebs Crossen gereinigt. Dabei werden die radioaktiven Stoffe Uran und Radium sowie Arsen gefiltert. Die Abfälle aus dem früheren Uranbergbau werden speziell behandelt und entsorgt. Das gereinigte Wasser fließt in die Zwickauer Mulde.