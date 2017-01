Betrüger hebt mit fremder Geldkarte 8000 Euro ab

erschienen am 17.01.2017



Zwickau. Die Polizei in Zwickau sucht derzeit zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Gera einen Betrüger, der Mitte Oktober mit der Geldkarte und dem Personalausweis eines 44-jährigen Mannes 8000 Euro abgehoben hatte.

Den Angaben zufolge hatte der eigentliche Karteninhaber zuvor seine Geldbörse in Hermsdorf, St.Gangloff oder einem Reiterhof in der Nähe von Zwickau verloren. In der Geldbörse befanden sich die Girokarte und das Dokument. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung, Betrugs und Urkundenfälschung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Telefon 0365-8234 1465. (fp)