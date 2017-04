Betrunkener Senior sucht Parkplatz - fast 20.000 Euro Schaden

erschienen am 12.04.2017



Zwickau. Ein 74-Jähriger hat am Dienstagmittag bei der Suche nach einem Parkplatz für seinen Renault auf der Mommsenstraße in Zwickau zwei BMW gerammt. Es entstand ein Schaden von 19.500 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle des Seniors stellten die Beamten 2,16 Promille fest. Sie zogen den Führerschein des Mannes ein. (fp)