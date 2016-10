Bewährung für Spenden-Schwindler aus Reichenbach

erschienen am 18.10.2016



Zwickau/Schreiersgrün. Das Amtsgericht Zwickau hat am Dienstag einen notorischen Betrüger zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der 51-Jährige war vergangenen Herbst durch vogtländische Geschäfte gezogen und hatte sich als Spendensammler ausgegeben. Er sammle Geld für den Fußballverein Fronberg Schreiersgrün, hieß es. Die Einnahmen kamen aber nie bei dem Verein an. Verurteilt wurde der Reichenbacher wegen Betrugs in 27 Fällen. Binnen acht Wochen hatte er rund 1800 Euro eingenommen. Der ehemalige Geschäftsmann nannte Geldsorgen als Motiv. Er war wegen Betrugs bereits neunmal verurteilt worden. Weil er Geldstrafen nicht bezahlt hat, sitzt er zurzeit im Gefängnis. (manu)