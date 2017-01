Bezeichnung älter als der Ort

Kreisgeschichte(n): Woher Westsachsens Städte und Gemeinden ihre Namen haben. Teil 35: Zwickau.

Von Nancy Dietrich

Zwickau. Mit Zwickau ist's ziemlich verzwickt. Denn wer sich auf die Spuren des Ortsnamens begibt, wird schnell merken: Er betritt dünnes Eis. Eine eindeutige Begründung, warum Zwickau heißt, wie es heißt, gibt es nämlich nicht. Aber es existieren zwei mögliche Erklärungen, die eines gemeinsam haben: Für Laien sind beide nachvollziehbar.

Da wäre zunächst Theorie 1. Das Wort stammt demnach aus dem Deutschen. Zwickau könnte laut dieser Theorie den Namen erhalten haben, weil es sich einst an einer Kreuzung zweier wichtiger Handelswege befand. Es gibt heutzutage Orte, die ähnlich klingen wie Zwickau, und für die sich solche historischen Straßenkreuzungen und -gabelungen durchaus belegen lassen. Zwick bei Tölz in Oberbayern gehört beispielsweise dazu. Oder auch Zwickgabel in Württemberg. Dennoch sind mehrere Namensforscher skeptisch, ob diese Erklärung stichhaltig genug ist.

Sie favorisieren Theorie 2. Die heutige Bezeichnung Zwickau soll demnach einen slawischen Ursprung haben. Wie der renommierte Namensforscher Karlheinz Hengst erklärt, bezeichneten die Altsorben die Gegend vermutlich einst nach einem Geräusch, das besonders charakteristisch für die Region war. In der Publikation "875 Jahre Zwickau" schreibt Hengst: "Cvikov beziehungsweise Svikov (gesprochen tswikov beziehungsweise swikov) ist von einem Wort gebildet, das lautnachahmend einen hellen Klang wiedergibt." Ob es sich dabei um das Geräusch eines Gewässers oder um Stimmen der Natur handelt, sei heute nicht mehr feststellbar. Aber es gebe zum Beispiel im Altsorbischen das Verb kwikac, das in etwa bedeutet: Schreien wie ein Käuzchen. "Vielleicht hat das Gekreische von Schnepfen für Zwickaus Gegend die Namengebung bei den Altsorben verursacht. Der Name des benachbarten Dorfes Schneppendorf könnte dafür ein Indiz sein", schreibt Professor Hengst.

Sicher ist indes: Der ursprüngliche Name für Zwickau ist älter als der Ort. Laut Karlheinz Hengst sei es wahrscheinlich, dass der Name Zwikowe seit dem zehnten Jahrhundert fest in den deutschen Sprachgebrauch übernommen wurde und zunächst einen Kleingau, also ein Gebiet, bezeichnete. Mit der Entwicklung von Siedlung und Markt an einer Zollstelle sei der Name schließlich im zwölften Jahrhundert nur noch für den Ort gebraucht worden. Genau in jenem Jahrhundert, konkret im Jahr 1118, wurde anlässlich der Weihe der Marienkirche der sorbische Wohnsitz "Zwickowa" erstmals urkundlich erwähnt. Aus diesem Anlass feiert Zwickau im Jahr 2018 großes Jubiläum, für das die Vorbereitungen bereits jetzt auf Hochtouren laufen. Im November 2017 soll eine neue Stadtchronik erscheinen, im Mai 2018 zudem eine Festwoche veranstaltet werden.

Eines wird bis dahin aber wohl nicht aufgetaucht sein: das Original der Urkunde von 1118. Sie gilt als verschollen. Mit der Urkunde hatte Bischof Dietrich (1.) von Naumburg damals die Pfarrkirche im Gau Zwickau geweiht und an das Benediktinerkloster Bosau bei Naumburg überwiesen. Von dem Schriftstück existiert immerhin eine Abschrift - sie stammt aus dem Ende des 15./Anfang des 16. Jahrhunderts. Jürgen Schünzel, Mitarbeiter des Stadtarchivs: "Kopierer gab's damals schließlich noch nicht."