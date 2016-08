Beziehungstat: Zwei Tote in Neuplanitz

Eine Tragödie hat sich gestern im Zwickauer Südwesten ereignet. Ein Mann erstach seine Ehefrau, verletzte deren Schwester und sprang letztlich selbst von einem Hochhaus.

Von Uta Pasler

erschienen am 01.09.2016



Neuplanitz. Zwei Tote und eine Schwerverletzte sind die traurige Bilanz der Bluttat eines 61-jährigen Zwickauers, die gestern Morgen im Stadtteil Neuplanitz für Aufruhr sorgte. Kurz vor 9 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf aus der Rudolf-Breitscheid-Straße über eine Messerattacke auf zwei Schwestern in einer Wohnung. Wenig später rückten die Beamten mit Mann und Maus an: Nachbarn sprachen von einem Riesenaufgebot an Bereitschaftskräften in mehreren Mannschaftswagen, verstärkt von Notarzt und zwei Rettungswagen. Zudem wurde die Planitzer Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes über die Sirene alarmiert. "Es war beängstigend", berichtete eine Anwohnerin des Plattenbaus.

Polizeisprecher Oliver Wurdak zufolge mussten die Beamten davon ausgehen, dass der Messerstecher noch frei herumlief. Daher das große Aufgebot. Wie sich erst wenig später herausstellte, handelte es sich bei dem Täter um einen 61-jährigen Mann, der von seiner gleichaltrigen Frau getrennt lebte. Die war bei ihrer 72-jährigen Schwester untergekommen. Schon am Vorabend war die Polizei dorthin gerufen worden - die selben Beteiligten, es hatte Streit gegeben , sagte Wurdak.

Gestern Morgen tauchte der Mann erneut bei den Schwestern auf. Wie es ihm gelang, dass die Schwestern ihm öffneten, ist noch unklar. Er stach auf die Frauen ein, verletzte seine Ehegattin tödlich und die ältere Schwester so schwer, dass sie umgehend ins Krankenhaus transportiert werden musste. Ihr war es zuvor noch gelungen, den Notruf abzusetzen.

Nach den bisherigen Ermittlungen richtete sich der Ehemann anschließend offenbar selbst: Er soll nur 350 Meter vom Tatort entfernt von dem Hochhaus gesprungen sein, in dem die Familie seit Jahren lebte. Auf dem Vordach wurde er geborgen. Die Absprunghöhe- vermutlich war es der achte Stock - spricht für Selbstmord. Polizeisprecher Wurdak bestätigte einen Sturz aus großer Höhe, nach dem jede medizinische Hilfe vergeblich war.

Nachbarn reagierten fassungslos angesichts dieser Tragödie. Das Ehepaar habe jahrelang dort gelebt, Streit sei niemals nach außen gedrungen.

Die Polizei hat ein Messer sichergestellt. Ob es die Tatwaffe ist, muss noch untersucht werden, da der Mann sie nicht am Tatort hinterließ. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu der Beziehungstat. (mit rpk)