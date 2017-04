Bienenseuche: Letzter Sperrbezirk im Kreis Zwickau aufgehoben

erschienen am 24.04.2017



Zwickau/Kirchberg. Die Gefahr der Amerikanischen Faulbrut, einer Bienenseuche, scheint im Landkreis Zwickau erst einmal gebannt. Wie das Landratsamt am Montag informierte, ist am 20. April der letzte Sperrbezirk - der Kirchberg mit den Ortsteilen Saupersdorf, Burkersdorf und Leutersbach, die Gemeinde Hartmannsdorf sowie der südlichen Teil von Weißbach - aufgehoben worden.

Im Landkreis Zwickau war die Bienenseuche erstmals im Herbst 2014 ausgebrochen. Sie hatte sich von Crossen aus ausgebreitet gehabt. (vim)