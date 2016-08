Bis Sonntag Stadtfest-Trubel in Zwickau

erschienen am 19.08.2016



Zwickau. Tausende Besucher erwartet Zwickau an diesem Wochenende in der City zum Stadtfest. Ein Höhepunkt ist für viele Besucher der Samstagabend: Chartstürmer Max Giesinger, bekannt durch die Casting-Show "The Voice of Germany", wird um 22.30 Uhr auf der Hauptmarkt -Bühne stehen.

Aber auch auf den anderen Bühnen an der Peter-Breuer-Straße, im Domhof und auf dem Kornmarkt haben sich wieder etliche Musiker und Vereine angekündigt. Wer nicht nur tanzen, sondern auch Golf spielen, Trampolin springen und Mountainbike fahren will, kann sich im Muldeparadies austoben. Damit kommt etwas olympisches Flair bis in die Muldestadt. Mit all den Angeboten ist vor allem eins sicher: Es wird ein sportliches Stadtfest für die Besucher. Am Freitagabend heizten Markus Boehm (im Bild links) und Andre Bachmann, besser bekannt als die Soundmiezen, den Besuchern ein.

Das vollständige Programm kann im Internet aufgerufen werden. (tgo)

» www.zwickau.de